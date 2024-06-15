Более 1000 оккупантов и 20 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки

Российская армия за минувшие сутки потеряли еще 1090 российских солдат ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники, в частности, 20 танков, 29 боевых бронированных машин и 51 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 525150 (+1090) человек ликвидировано;

танков - 7956 (+20) ед.;

боевых бронированных машин - 15263 (+29) ед.;

артиллерийских систем - 13855 (+37) ед.;

РСЗО - 1103 (+2) ед.;

средства ПВО - 853 (+4) ед.;

самолетов - 359 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11148 (+51) ед.;

крылатых ракет - 2293 (+7) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 18911 (+57) ед.;

специальной техники - 2322 (+12) ед.

Общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения возросли до около 525 150 военных.



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