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Более 1000 оккупантов и 20 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки

15 июня 2024, 08:28

Более 1000 оккупантов и 20 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки

Российская армия за минувшие сутки потеряли еще 1090 российских солдат ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники, в частности, 20 танков, 29 боевых бронированных машин и 51 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 525150 (+1090) человек ликвидировано;
  • танков - 7956 (+20) ед.;
  • боевых бронированных машин - 15263 (+29) ед.;
  • артиллерийских систем - 13855 (+37) ед.;
  • РСЗО - 1103 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 853 (+4) ед.;
  • самолетов - 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11148 (+51) ед.;
  • крылатых ракет - 2293 (+7) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18911 (+57) ед.;
  • специальной техники - 2322 (+12) ед.

Общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения возросли до около 525 150 военных.

Ранее мы писали, что глава Кремля Владимир Путин назвал свои условия для начала переговоров с Украиной о прекращении войны. 

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