Более 1000 оккупантов и 20 танков: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ за сутки

Российская армия за минувшие сутки потеряли еще 1090 российских солдат ранеными и убитыми. Кроме того, Силы обороны уничтожили огромное количество военной техники, в частности, 20 танков, 29 боевых бронированных машин и 51 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
Общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения возросли до около 525 150 военных.
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