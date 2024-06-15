Понад 1000 окупантів та 20 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за добу

Російська армія за минулу добу втратила ще 1090 російських солдат пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема 20 танків, 29 бойових броньованих машин та 51 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 525150 (+1090) осіб ліквідовано;

танків – 7956 (+20) од.;

бойових броньованих машин – 15263 (+29) од.;

артилерійських систем – 13855 (+37) од.;

РСЗВ - 1103 (+2) од.;

засоби ППО – 853 (+4) од.;

літаків – 359 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11148 (+51) од.;

крилатих ракет - 2293 (+7) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57) од.;

спеціальної техніки – 2322 (+12) од.

Загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення зросли до близько 525 150 військових.



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