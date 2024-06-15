Понад 1000 окупантів та 20 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за добу

Російська армія за минулу добу втратила ще 1090 російських солдат пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема 20 танків, 29 бойових броньованих машин та 51 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 15.06.24 орієнтовно склали:
Загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення зросли до близько 525 150 військових.
Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін назвав свої умови для початку переговорів з Україною щодо припинення війни.
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