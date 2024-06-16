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На оккупированной Луганщине захватчики обустроили военный полигон

16 июня 2024, 10:43

На оккупированной Луганщине захватчики обустроили военный полигон

Российские оккупанты обустроили военный полигон на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

«На Беловодщине захватчики обустроили военный полигон. В местности между селами Плугатар и Новоспасовка россияне периодически проводят тренировки личного состава», — отметил он.

По информации Лысогор, местные жители жалуются, что потеряли спокойствие.

Ранее мы писали, что на временно оккупированной территории Луганской области с начала текущего года пожары уничтожили почти 7 тыс. га леса

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор, оккупационные власти не имеют необходимого количества сил и средств, чтобы противодействовать стихии. Единственное, по его словам, что они делают так это принимают профилактические меры — на территории «ЛНР» установлено 39 стендов с соответствующей информацией и 42 шлагбаума, которые должны стать препятствием для пребывания в лесу.

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