На окупованій Луганщині загарбники облаштували військовий полігон

Російські окупанти облаштували військовий полігон на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«На Біловодщині загарбники облаштували військовий полігон. На території між селами Плугатар та Новоспасівка росіяни періодично проводять тренування особового складу», — зазначив він.



За інформацією Лисогора, місцеві жителі скаржаться, що втратили спокій.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій території Луганської області з початку поточного року пожежі знищили майже 7 тис. га лісу.



Голова Луганської ОВА Артем Лисогор, окупаційна влада не має необхідної кількості сил та засобів, щоб протидіяти стихії. Єдине, за його словами, що вони роблять так це вживають профілактичних заходів — на території «ЛНР» встановлено 39 стендів з відповідною інформацією та 42 шлагбауми, які мають стати перешкодою для перебування у лісі.