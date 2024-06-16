В Киеве прошел «Марш равенства». После него состоялась акция противников ЛГБТ

В Киеве прошел Марш равенства. Фото: hromadske

Сегодня, 16 июня, в украинской столице прошел «Марш равенства». Акция состоялась впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину.



Люди вышли на Марш с соответствующими флагами ЛГБТ-сообщества и огромными плакатами, на которых можно было увидеть надписи — «Вместе к равенству и победе», «За свободу всех украинцев» и другие. По центру Киева прошли более чем полтысячи человек.



Как передает украинское издание hromadske, к маршу присоединились не только активисты, но и военнослужащие, народные депутаты и послы стран-партнеров. Само шествие длилось около 10 минут.



Позднее свою акцию начали представители правых организаций, которые выступают против акций ЛГБТ-сообщества. На тот момент участники «Марш равенства» спустились в метро, остальных полиция призвала быстро уехать с места. Как сообщает «Труха», правым активистам удалось прорвать кордон полиции, когда «Марш равенства» уже закончился.