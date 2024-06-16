У Києві відбувся «Марш рівності», а після нього – акція противників ЛГБТ

У Києві пройшов Марш рівності. Фото: hromadське

Сьогодні, 16 червня, в українській столиці відбувся «Марш рівності». Ця акція стала першою після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.



Люди вийшли на марш із відповідними прапорами ЛГБТ-спільноти та величезними плакатами з надписами «Разом до рівності та перемоги», «За свободу всіх українців» тощо. Центром Києва пройшли понад пів тисячі людей.



Як передає українське видання hromadське, до маршу приєдналися не лише активісти, а й військовослужбовці, народні депутати та посли країн-партнерів. Хода тривала близько 10 хвилин.



Пізніше свою акцію розпочали представники правих організацій, які виступають проти акцій ЛГБТ-спільноти. На той момент учасники «Маршу рівності» спустилися в метро, решту поліція закликала швидко виїхати з місця.



Як повідомляє «Труха», правим активістам вдалося прорвати кордон поліції, коли «Марш рівності» вже закінчився.