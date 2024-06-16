Reuters опублікувало повний текст проєкту підсумкової декларації Саміту миру

Інформаційне агентство Reuters оприлюднило повний текст проєкту підсумкової декларації за результатами Глобального саміту миру щодо України.
«Війна Російської Федерації проти України продовжує завдавати масштабних людських страждань і руйнувань, створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для всього світу. Ми зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб активізувати діалог на високому рівні щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України», — йдеться в декларації.
Крім того, у тих, хто підтримав декларацію, є спільне бачення таких аспектів:
Крім того, учасники саміту вважають, що досягнення миру вимагає участі та діалогу між усіма сторонами. «Тому ми вирішили здійснити в майбутньому конкретні кроки у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін», — наголошується в комюніке.
Також підкреслюється, що статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, «може й слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні».
Раніше ми писали, що 15 червня у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру щодо Україніи, у якому бере участь 101 держава світу та міжнародні організації.
Під час Саміту миру учасники обговорюють три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.
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