Reuters опублікувало повний текст проєкту підсумкової декларації Саміту миру

Саміт миру в Швейцарії. Фото: пресслужба Президента Україні

Інформаційне агентство Reuters оприлюднило повний текст проєкту підсумкової декларації за результатами Глобального саміту миру щодо України.



«Війна Російської Федерації проти України продовжує завдавати масштабних людських страждань і руйнувань, створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для всього світу. Ми зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб активізувати діалог на високому рівні щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України», — йдеться в декларації.



Крім того, у тих, хто підтримав декларацію, є спільне бачення таких аспектів:

По-перше, будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, охоронюваним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включно із Запорізькою атомною електростанцією, мають працювати безпечно та надійно під цілковитим суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. По-друге, глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва і постачання продовольчих товарів. У зв'язку з цим вільне, повноцінне і безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях мають вирішальне значення. Напади на торгові судна в портах і на всьому шляху проходження, а також на цивільні порти і цивільну портову інфраструктуру неприйнятні.



Продовольча безпека в жодному разі не повинна ставати зброєю. Українська сільськогосподарська продукція повинна безпечно і вільно постачатися до зацікавлених третіх країн. По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, яких незаконно затримали, мають бути повернені в Україну.

Крім того, учасники саміту вважають, що досягнення миру вимагає участі та діалогу між усіма сторонами. «Тому ми вирішили здійснити в майбутньому конкретні кроки у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін», — наголошується в комюніке.



Також підкреслюється, що статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, «може й слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні».







Раніше ми писали, що 15 червня у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру щодо Україніи, у якому бере участь 101 держава світу та міжнародні організації.



Під час Саміту миру учасники обговорюють три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.