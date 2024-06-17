Бригада медиков попала под обстрел в Харьковской области, когда приехала по вызову

Бригада скорой помощи попала под обстрел в Харьковской области. Фото: МОЗ Украины

В Харьковской области бригада медиков экстренной службы помощи попала под обстрел россиян. В результате удара также пострадала беременная женщина, ребенок и мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что скорая прибыла по вызову к 17-летней девушке, когда село атаковали. В момент атаки медики проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься.

Кроме того, ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина.

Несмотря на серьезные повреждения реанимобиля, медики смогли эвакуировать пострадавших, сейчас им предоставляется вся необходимая помощь.

В Минздраве напомнили, что с начала войны РФ уничтожила 261, захватила 125 и повредила 166 автомобилей экстренной медицинской помощи.