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Бригада медиків потрапила під обстріл на Харківщині, коли приїхала на виклик

17 червня 2024, 13:50

Бригада медиків потрапила під обстріл на Харківщині, коли приїхала на виклик

Бригада швидкої допомоги потрапила під обстріл у Харківській області. Фото: МОЗ України Бригада швидкої допомоги потрапила під обстріл у Харківській області. Фото: МОЗ України

На Харківщині бригада медиків екстреної служби допомоги потрапила під обстріл росіян. Внаслідок удару також постраждала вагітна жінка, дитина та чоловік. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що швидка прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли село атакували. У момент атаки медики проводили огляд у приміщенні, тож змогли вберегтися.

Крім того, поранення отримали вагітна жінка, дитина та чоловік.

Незважаючи на серйозні пошкодження реанімобіля, медики змогли евакуювати постраждалих, наразі їм надається вся необхідна допомога.

У МОЗ нагадали, що з початку війни РФ знищила 261, захопила 125 і пошкодила 166 автомобілів екстреної медичної допомоги.

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