Подыскивал клиентов на Донетчине и предлагал выехать в Венгрию: СБУ задержала организатора «уклонистской схемы»

Задержанный организатор «уклонистской схемы» на Донетчине. Фото: СБУ

В Донецкой области СБУ совместно с полицией задержали организатора незаконной схемы выезда в страны Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской области.

Организатором схемы оказался уроженец Закарпатья, который живет в Киеве. Он подыскивал клиентов из Донецкой области через знакомых и предлагал уклонистам выехать в Венгрию. Стоимость такой услуги составляла 15 тысяч евро.

Чтобы вывести потенциальных призывников за пределы Украины, фигурант вместе с сообщником переправляли их через пограничную реку.

Контрразведчики СБУ задержали организатора схемы уклонистов «на горячем» во время контролируемой попытки переправки беглецов через реку за границу и получения взятки.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Фигурант находится под стражей.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении заместительнице главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина Татьяне Переверзевой.