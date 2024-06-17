Підшукував клієнтів на Донеччині та пропонував виїхати до Угорщини: СБУ затримала організатора «ухилянтської схеми»

Затриманий організатор «ухилянтської схеми» на Донеччині. Фото: СБУ

В Донецькій області СБУ спільно з поліцією затримали організатора незаконної схеми виїзду до країн Європи. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській області.

Організатором схеми виявився уродженець Закарпаття, який мешкає у Києві. Він підшукував клієнтів із Донецької області через знайомих та пропонував ухилянтам виїхати до Угорщини. Вартість такої послуги складала 15 тисяч євро.

Щоб вивести потенційних призовників за межі України, фігурант разом зі спільником переправляли їх через прикордонну річку.

Контррозвідники СБУ затримали організатора схеми ухилянтів «на гарячому» під час контрольованої спроби переправлення втікачів через річку за кордон та отримання хабаря.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Фігурант перебуває під вартою.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру заступниці голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна Тетяни Переверзєвій.