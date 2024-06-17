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В Воздушных силах ВСУ показали боевую работу украинских летчиков по российским целям

17 июня 2024, 17:11

В Воздушных силах ВСУ показали боевую работу украинских летчиков по российским целям

Олещук показал боевую работу украинских летчиков. Фото: скрин с видео Олещук показал боевую работу украинских летчиков. Фото: скрин с видео

Украинские пилоты продолжают уничтожать вражеские цели в воздухе, а также наносят удары по наземным объектам российских оккупантов. Об этом сообщил командующий Воздушных сил и генерал-лейтенант Николай Олещук.

Генерал-лейтенант обнародовал работу летчиков 40-й бригады тактической авиации воздушного командования «Центр». Соответствующее видео показал на своей странице.

«Убежден, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных Сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее», — отметил он.

Кроме того, Олещук добавил, что сейчас украинские летчики выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства. Наземный персонал поддерживает эти самолеты в боеспособном состоянии.

Ранее мы писали, что Бельгия анонсировала передачу Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, первый самолет должен быть поставлен «к концу года». 

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