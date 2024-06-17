У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу українських льотчиків по російських цілях

Олещук показав бойову роботу українських льотчиків. Фото: скрін з відео

Українські пілоти продовжують знищувати ворожі цілі у повітрі, а також завдають ударів по наземних об'єктах російських окупантів. Про це повідомив командувач Повітряних сил та генерал-лейтенант Микола Олещук.



Генерал-лейтенант оприлюднив роботу льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр». Відповідне відео опублікував на своїй сторінці.



«Переконаний, що із надходженням до усіх бригад тактичної авіації Повітряних Сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою», — зазначив він.

Крім того, Олещук додав, що зараз українські льотчики витискають все можливе з техніки радянського виробництва, що є на озброєнні. Наземний персонал підтримує ці літаки у боєздатному стані.



Раніше ми писали, що Бельгія анонсувала передачу Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перший літак має бути поставлений до кінця року.