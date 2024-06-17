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Три человека пострадали в результате обстрела села в Белгородской области

17 июня 2024, 17:50

Три человека пострадали в результате обстрела села в Белгородской области

Последствия обстрела Белгородской области . Фото: местный Telegram-канал Последствия обстрела Белгородской области . Фото: местный Telegram-канал

В Белгородской области сегодня, 17 июня, произошел очередной обстрел. В частности, под удар попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, у двух женщин и мужчины диагностировали минно-взрывные травмы и контузии.

Также известно, что в населенном пункте в четырех квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, повреждены пять частных домов и административное здание.

Ранее мы писали, что Гладков утром отмечал, что что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали несколько населенных пунктов приграничного Грайворонского городского округа. Тогда никто из мирных жителей не пострадал. 

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