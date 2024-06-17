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Троє людей постраждали внаслідок обстрілу села у Бєлгородській області

17 червня 2024, 17:50

Троє людей постраждали внаслідок обстрілу села у Бєлгородській області

Наслідки обстрілу Бєлгородської області. Фото: місцевий телеграм-канал Наслідки обстрілу Бєлгородської області. Фото: місцевий телеграм-канал

У Бєлгородській області сьогодні, 17 червня, відбувся черговий обстріл. Зокрема під удар потрапило село Гора-Поділ Грайворонського міського округу. За попередньою інформацією, постраждали троє мирних жителів. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

За його словами, у двох жінок та чоловіка діагностували мінно-вибухові травми та контузії.

Також відомо, що у населеному пункті у чотирьох квартирах двох багатоквартирних будинків вибиті шибки, пошкоджено п'ять приватних будинків та адміністративну будівлю.

Раніше ми писали, що Гладков зазначав, що Збройні сили України безпілотниками атакували кілька населених пунктів прикордонного Грайворонського міського округу. Тоді ніхто з мирних жителів не постраждав.

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Вячеслав Гладков
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Події
Обстріл

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