В результате российского обстрела погиб житель Звановки

За 17 июня россияне убили одного жителя Донецкой области — в Звановке. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По словам главы областной военной администрации, еще один человек в Часов Яре получил ранения.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составило 2000 человек убитыми и 5040 — ранеными.



Напомним, днем ранее в результате обстрела российской армии трех населенных пунктов Донецкой области, десять мирных жителей получили ранения.