Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Внаслідок російського обстрілу загинув житель Званівки

18 червня 2024, 08:15

Внаслідок російського обстрілу загинув житель Званівки

За 17 червня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у Званівці. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами голови обласної військової адміністрації, ще одна людина у Часовому Яру отримала поранення.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 2000 людей убитими та 5040 – пораненими.

Нагадаємо, днем раніше внаслідок обстрілу російської армії трьох населених пунктів Донецької області десять мирних жителів отримали поранення.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Часів Яр Донецька область Україна Званівка
Інше
Жертви обстріли на Донеччині воєнні злочини РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
08:09
Вночі в Криму пролунали вибухи
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
15:54
В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ та поранив дітей
13:50
Бригада медиків потрапила під обстріл на Харківщині, коли приїхала на виклик
12:58
В окупованому Сєверодонецьку порожні квартири займають підрядники з Росії
11:55
Зв відмови Києва від пропозицій Путіна нові умови будуть жорсткішими — очільник СЗР Росії
11:10
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:41
Внаслідок обстрілу Донецька постраждала місцева жителька
08:47
Росіяни атакували Селидове авіабомбою ФАБ-500: у місті є проблеми з мобільним зв'язком
07:30
Вночі росіяни обстріляли Харків: є пошкодження
23:00
Головне за день: Підсумки Cаміту миру. Де просунулися українські сили
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:43
На окупованій Луганщині загарбники облаштували військовий полігон
23:18
Найголовніше за день: 3500 бомб проти України. Ситуація із відключеннями світла
12:38
В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина
23:30
«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►
23:19
Головне за день: Путін озвучив умови миру. Обстріл Селидового
17:53
У Маріуполь увійшов перший з початку окупації танкер РФ
усі новини
08:44
У застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ
08:15
Внаслідок російського обстрілу загинув житель Званівки
08:09
Вночі в Криму пролунали вибухи
07:52
Російські війська за добу втратили понад 1200 окупантів та 16 танків
07:37
Сили ППО України збили 10 російських БПЛА
07:32
Через атаку безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами в Ростовській області
23:40
Ситуація на фронті: найскладніше — на Покровському напрямку Донецької області
23:30
Головне за день: Авіаудари по Донецькій області. У Сєверодонецьку займають порожні квартири
22:26
«Рупор пропаганди Кремля»: СБУ повідомила про підозру кримському продюсеру
22:00
У Полтавському районі зросла кількість постраждалих від російського удару
21:10
У липні уряд презентує стратегію реінтеграції окупованих територій
20:10
Графік подачі електроенергії у вівторок буде жорсткішим: причини
19:05
Російські телеграм-канали поширили фейковий знімок нібито з прапором «ДНР» із матчу Україна-Румунія
17:52
Україна поступилася Румунії у першому матчі Євро-2024
17:50
Троє людей постраждали внаслідок обстрілу села у Бєлгородській області
17:11
У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу українських льотчиків по російських цілях
17:11
Керує «філією» МНС РФ на окупованій Луганщині: СБУ повідомила про підозру колаборанту
16:43
В Україні запустили в експлуатацію першу мобільну електростанцію
15:54
В окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ та поранив дітей
15:51
Сили оборони вперше захопили російський «танк-черепаху» та взяли екіпаж у полон
усі новини
ВІДЕО
«Резерв+» додав електронний військовий квиток у додаток. Фото: кадр із відео У застосунку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ
18 червня, 08:44
У Ростовській області Росії палає резервуар із нафтопродуктами. Фото: Baza Через атаку безпілотників спалахнули резервуари з нафтопродуктами в Ростовській області
18 червня, 07:32
Олещук показав бойову роботу українських льотчиків. Фото: скрін з відео У Повітряних силах ЗСУ показали бойову роботу українських льотчиків по російських цілях
17 червня, 17:11
ЗСУ захопили «танк-черепаху» росіян. Фото: «Хортиця» Сили оборони вперше захопили російський «танк-черепаху» та взяли екіпаж у полон
17 червня, 15:51
СБУ ліквідувала 1006 танків армії РФ Фото: скрін з відео СБУ знищили понад 1000 російських танків з початку повномасштабної війни
17 червня, 14:41
У російському Бєлгороді виникла сильна пожежа на складі. Фото: Жесть Белгород/Telegram У Бєлгороді горить склад: українські канали припускають «приліт» у склад БК
17 червня, 12:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір