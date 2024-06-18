Внаслідок російського обстрілу загинув житель Званівки

За 17 червня росіяни вбили одного мешканця Донецької області – у Званівці. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За словами голови обласної військової адміністрації, ще одна людина у Часовому Яру отримала поранення.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи вже становить 2000 людей убитими та 5040 – пораненими.



Нагадаємо, днем раніше внаслідок обстрілу російської армії трьох населених пунктів Донецької області десять мирних жителів отримали поранення.