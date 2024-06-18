РФ за сутки атаковала Донетчину 9 раз: повреждены десятки домов

Россияне обстреляли Донетичну. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 17 июня, обстреляла четыре района Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома и административные здания. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 93 человека, в том числе 22 ребенка», — отметил он.



По словам Филашкина, ситуация на Донетчине следующая:



Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады повреждены 2 предприятия.





Покровский район. В Кураховской громаде обстреляна Волченка. Под огнем окраины Марьинской, Очеретинской и Гродовской громад.





Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны Терны, Ямполовка и Торское. В Константиновской громаде в зоне поражения Белая Гора, Дилиевка и Александро-Шультино. В Ильиновской громаде повреждены 3 объекта в Заре и 3 объекта в Катериновке.





Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецкой громаде поврежден магазин в Железном и 14 частных домов: 7 в Нью-Йорке и 7 в Северном. В Серебрянке Северской громады поврежден дом. В Звановке погиб человек и разрушен дом.



Ранее мы писали, что за 17 июня россияне убили одного жителя Донецкой области — в Звановке.