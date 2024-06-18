РФ за добу атакувала Донеччину 9 разів: пошкоджені десятки будинків

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ минулої доби, 17 червня, обстріляла чотири райони Донецької області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Загалом за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 93 людини, у тому числі 22 дитини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ситуація на Донеччині така:

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджені 2 підприємства.

Покровський район. У Курахівській громаді обстріляна Вовченка. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.





Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівській громаді в зоні ураження Біла Гора, Диліївка і Олександро-Шультине. В Іллінівській громаді пошкоджені 3 об'єкти в Зорі і 3 об'єкти в Катеринівці.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранена людина, пошкоджені 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецькій громаді пошкоджено крамницю у Залізному і 14 приватних будинків: 7 у Нью-Йорку і 7 у Північному. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджений будинок. У Званівці загинула людина і зруйнований будинок.

Раніше ми писали, що за 17 червня росіяни вбили одного жителя у Донецькій області – у Званівці.