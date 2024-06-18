Графики отключений света перенесли сегодня на более позднее время

Графики стабилизационных отключений света на 18 июня отменены до 15:00. Вечером они будут действовать снова. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ДТЭК со ссылкой на распоряжение «Укрэнерго».
«По информации от «Укрэнерго», сегодня до 15:00 будем без отключений электричества», — говорится в сообщении.
В то же время с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.
Напомним, ранее сообщалось, что графики почасовых отключений электроэнергии во вторник, 18 июня будут применяться в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.
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