Графики отключений света перенесли сегодня на более позднее время

Графики почасовых отключений электроэнергии перенесли сегодня на более позднее время

Графики стабилизационных отключений света на 18 июня отменены до 15:00. Вечером они будут действовать снова. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ДТЭК со ссылкой на распоряжение «Укрэнерго».

«По информации от «Укрэнерго», сегодня до 15:00 будем без отключений электричества», — говорится в сообщении.

В то же время с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.

Напомним, ранее сообщалось, что графики почасовых отключений электроэнергии во вторник, 18 июня будут применяться в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.