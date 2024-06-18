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Графики отключений света перенесли сегодня на более позднее время

18 июня 2024, 10:45

Графики отключений света перенесли сегодня на более позднее время

Графики почасовых отключений электроэнергии перенесли сегодня на более позднее время Графики почасовых отключений электроэнергии перенесли сегодня на более позднее время

Графики стабилизационных отключений света на 18 июня отменены до 15:00. Вечером они будут действовать снова. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ДТЭК со ссылкой на распоряжение «Укрэнерго».

«По информации от «Укрэнерго», сегодня до 15:00 будем без отключений электричества», — говорится в сообщении.

В то же время с 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова.

Напомним, ранее сообщалось, что графики почасовых отключений электроэнергии во вторник, 18 июня будут применяться в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.

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