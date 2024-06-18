Погодинні відключення електроенергії за графіками перенесли сьогодні на більш пізній час

Графіки стабілізаційних відключень світла на 18 червня скасовані до 15:00. Увечері вони діятимуть знову. Про це повідомляє сьогодні пресслужба ДТЕК із посиланням на розпорядження «Укренерго».

«За інформацією від «Укренерго», сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики», — йдеться в повідомленні.

Проте з 15:00 до 24:00 графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватися знову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що графіки погодинних відключень електроенергії у вівторок, 18 червня, будуть застосовуватися протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00.