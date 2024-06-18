В оккупированном Донецке пострадал мужчина при обстреле

Сегодня, 18 июня, во временно оккупированном Донецке пострадал один человек во время обстрела. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин на своей странице в Telegram.



Как отмечается, обстрел произошел в Петровском района города.



«Осколочное ранение получил 33-летний мужчина. Пострадавший направлен на амбулаторное лечение», — отметил Кулемзин.



Ранее мы писали, что 17 июня одна женщина получила ранения в Донецке.