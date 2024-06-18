В окупованому Донецьку постраждав чоловік під час обстрілу

Сьогодні, 18 червня, у тимчасово окупованому Донецьку постраждала одна людина під час обстрілу. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін на своїй сторінці у Telegram.



Як зазначається, обстріл стався у Петрівському районі міста.



«Уламкове поранення отримав 33-річний чоловік. Потерпілий спрямований на амбулаторне лікування», — зазначив Кулемзін.



Раніше ми писали, що 17 червня одна жінка отримала поранення у Донецьку.