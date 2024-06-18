В Константиновке пиротехники уничтожили российскую неразорвавшуюся бомбу

Пиротехники уничтожили неразорванную авиабомбу. Фото: ГСЧС

В Константиновке Донецкой области пиротехники изъяли авиационную бомбу ФАБ-250 российских оккупантов, которая находилась на территории частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«На территорию частного домохозяйства упала авиабомба и не разорвалась», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что жители передали информацию о бомбе саперам. Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили в установленном месте фугасную авиационную бомбу ФАБ-250 весом 250 кг.



Ранее мы писали, что российские войска атакуют Донецкую область с помощью авиабом. Так, недавно российские оккупанты ударили по городу Селидово.