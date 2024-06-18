У Костянтинівці піротехніки знешкодили російську нерозірвану авіабомбу

Піротехніки знешкодили нерозірвану авіабомбу. Фото: ДСНС

У Костянтинівці на Донеччині піротехніки вилучили авіаційну бомбу ФАБ-250 російських окупантів з території приватного будинку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«На територію приватного домогосподарства впала авіабомба і не розірвалася», — йдеться в повідомленні.





У відомстві зазначили, що мешканці передали інформацію про бомбу саперам. Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили у встановленому місці фугасну авіаційну бомбу ФАБ-250 вагою 250 кг.



Раніше ми писали, що російські війська обстрілюють Донецьку область за допомогою авіабом. Так, нещодавно російські окупанти вдарили по місту Селидове.