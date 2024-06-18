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В «Укрэнерго» назвали время, когда 19 июня будут отключать свет в Украине

18 июня 2024, 22:30

В «Укрэнерго» назвали время, когда 19 июня будут отключать свет в Украине

19 июня с 00:00 до 24:00 все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Причина – прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним, что Кабмин готовит решение для снижения продолжительности отключения света в Украине.

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