В «Укрэнерго» назвали время, когда 19 июня будут отключать свет в Украине

19 июня с 00:00 до 24:00 все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света для промышленных и бытовых потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Причина – прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним, что Кабмин готовит решение для снижения продолжительности отключения света в Украине.