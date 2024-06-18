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В «Укренерго» назвали час, коли 19 червня відключатимуть світло в Україні

18 червня 2024, 22:30

В «Укренерго» назвали час, коли 19 червня відключатимуть світло в Україні

19 червня з 00:00 до 24:00 усі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла для промислових та побутових споживачів. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Причина – прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Нагадаємо, що Кабмін готує рішення щодо зниження тривалості відключення світла в Україні.

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