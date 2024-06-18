В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии

Подготовка оккупантами мариупольских школьников к службе в армии РФ. Фото: кадр из видео

Мариупольских школьников готовят к службе в российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Оккупанты продолжают милитаризировать молодежь в захваченном городе. Школьников теперь заставили поучаствовать в так называемой юнармейской игре «Победа».

«Российские военные учили около 60 детей тактике боя, разборке и сборке оружия. Также рассказывали, как вести себя на поле боя. То есть школьников уже готовили к предстоящему участию в войне. Мариупольцам пытаются навязать культ войны и ненависти. Все под российским триколором», – отметили в мэрии Мариуполя.

Напомним, что вечером 16 июня в оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ, в результате чего несколько детей получили ранения.