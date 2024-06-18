У захопленому Маріуполі окупанти готують школярів до служби в російській армії

Підготовка окупантами маріупольських школярів до служби в армії РФ. Фото: кадр із відео

Маріупольських школярів готують до служби у російській армії. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Окупанти продовжують мілітаризувати молодь у захопленому місті. Школярів тепер змусили взяти участь у так званій юнармійській грі «Перемога».

«Російські військові навчали близько 60 дітей тактиці бою, розбиранню та збиранню зброї. Також розповідали, як поводитись на полі бою. Тобто школярів уже готували до майбутньої участі у війні. Маріупольцям намагаються нав'язати культ війни та ненависті. Все під російським триколором», – зазначили у мерії Маріуполя.

Нагадаємо, що ввечері 16 червня в окупованому Маріуполі підліток вистрілив із РПГ, внаслідок чого кілька дітей отримали поранення.