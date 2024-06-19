Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Силы ПВО ночью над Украиной сбили 19 дронов-камикадзе — Олещук

19 июня 2024, 09:41

Силы ПВО ночью над Украиной сбили 19 дронов-камикадзе — Олещук

Сегодня ночью, 19 июня, оккупационная армия РФ ударила по территории Украины с помощью ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили почти все российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

«В ночь на 19 июня 2024 года российские оккупанты атаковали 21-м ударным БпЛА типа «Shahed-131/136» с направлений Приморско-Ахтарск — РФ и мыс Чауда – Крым», — отметил он.



По словам Олещука, в результате боевой работы сбито 19 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Ранее мы писали, что в ночь на среду, 19 июня, российские БПЛА атаковали Львов. Один человек пострадал. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Николай Олещук
Места
Украина
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:48
Главное за день: Россияне обезглавили военнопленного. Удары по нефтебазам РФ
23:35
Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»
23:04
В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
21:07
На захваченной Донетчине россияне усилили фильтрацию. Кого проверяют оккупанты
17:12
В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули
15:59
Россияне планируют отдать виллу Софии Ротару в Крыму под госпиталь для оккупантов
15:59
В Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу на отобранных у жителей землях. Где она будет находиться
15:29
Россияне будут готовить операторов БПЛА в «вузах» оккупированной Луганщины
14:57
Железная дорога из Мариуполя в Крым: в DeepState рассказали, существует ли она на самом деле
13:37
В оккупированном Донецке пострадал мужчина при обстреле
08:09
Ночью в Крыму прогремели взрывы
23:30
Главное за день: Авиаудары по Донецкой области. В Северодонецке занимают пустые квартиры
19:05
Российские телеграм-каналы показали фейковый снимок с матча Украина-Румыния — якобы с флагом «ДНР»
17:11
Управляет «филиалом» МЧС РФ на оккупированной Луганщине: СБУ сообщила о подозрении коллаборанту
15:54
В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети
13:50
Бригада медиков попала под обстрел в Харьковской области, когда приехала по вызову
12:58
В оккупированном Северодонецке пустые квартиры занимают подрядчики из России
11:55
При отказе Киева от предложений Путина новые условия будут жестче — глава СВР России
11:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:41
В результате обстрела Донецка пострадала местная жительница
все новости
12:26
Установлена личность украинского военного, которого обезглавили российские оккупанты на Донетчине
11:59
Дания объявила о 19-м пакете помощи Украине
11:55
В Покровске сформирована и работает добровольная пожарно-спасательная команда
11:15
Российские войска атаковали энергообъект в центральной части Украины — Минэнерго
10:46
Войска РФ приближаются к Торецку — DeepState
10:40
Российские военные 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:59
На Донетчине за сутки от российских обстрелов погиб один человек, трое — ранены
09:41
Силы ПВО ночью над Украиной сбили 19 дронов-камикадзе — Олещук
08:52
В Ростовской области России после атаки беспилотников вторые сутки пылает нефтебаза
08:16
Российские дроны атаковали Львовскую громаду, есть пострадавший. В ОВА заявили об уничтожении всех БПЛА
23:48
Главное за день: Россияне обезглавили военнопленного. Удары по нефтебазам РФ
23:35
Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»
23:04
В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
22:30
В «Укрэнерго» назвали время, когда 19 июня будут отключать свет в Украине
22:10
Российская армия обстреляла Часов Яр, Кураховку и Заречное: есть погибший и раненые
21:07
На захваченной Донетчине россияне усилили фильтрацию. Кого проверяют оккупанты
19:08
Британская разведка заявила о возможном захвате Новоалександровки и угрозе трассе «Покровск-Константиновка». Что говорят в ВСУ
17:42
В Константиновке пиротехники уничтожили российскую неразорвавшуюся бомбу
17:40
Войска РФ усиливают атаки, чтобы выйти на границы Луганщины. Где наступают россияне
17:12
В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули
все новости
ВИДЕО
Подготовка оккупантами мариупольских школьников к службе в армии РФ. Фото: кадр из видео В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
18 июня, 23:04
Из села Прогресс вывезли последнего ребенка. Фото: скрин с видео Из прифронтового села на Донетчине эвакуировали последнего ребенка
18 июня, 16:34
«Резерв+» добавил электронный военный билет в приложение. Фото: кадр из видео В приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ
18 июня, 08:44
В Ростовской области России пылает резервуар с нефтепродуктами. Фото: Baza Из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами в Ростовской области
18 июня, 07:32
Олещук показал боевую работу украинских летчиков. Фото: скрин с видео В Воздушных силах ВСУ показали боевую работу украинских летчиков по российским целям
17 июня, 17:11
ВСУ завоевали танк-черепаху россиян. Фото: Хортица Силы обороны впервые захватили российский «танк-черепаху» и взяли экипаж в плен
17 июня, 15:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор