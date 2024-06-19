Силы ПВО ночью над Украиной сбили 19 дронов-камикадзе — Олещук

Сегодня ночью, 19 июня, оккупационная армия РФ ударила по территории Украины с помощью ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили почти все российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 19 июня 2024 года российские оккупанты атаковали 21-м ударным БпЛА типа «Shahed-131/136» с направлений Приморско-Ахтарск — РФ и мыс Чауда – Крым», — отметил он.





По словам Олещука, в результате боевой работы сбито 19 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.



Ранее мы писали, что в ночь на среду, 19 июня, российские БПЛА атаковали Львов. Один человек пострадал.