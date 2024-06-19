Российские дроны атаковали Львовскую громаду, есть пострадавший. В ОВА заявили об уничтожении всех БПЛА

В результате атаки российского дрона в пригороде Львова пострадал охранник. Фото: Андрей Садовый/Facebook

В ночь на среду, 19 июня, российские БПЛА атаковали Львов. Один человек пострадал. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Имеем попадание российского беспилотника в Малехове, Львовская громада. Известно об одном раненом мужчине. Это охранник, 70 лет», — написал Садовый.

Он отметил, что состояние пострадавшего средней тяжести, его госпитализировала скорая.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий со ссылкой на информацию воздушного командования «Запад» сообщил, что во Львовской области в ночь на 19 июня было уничтожено 5 из 5 «шахедов» россиян.