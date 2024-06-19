На Донетчине за сутки от российских обстрелов погиб один человек, трое — ранены

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки обстреляли Донецкую область. От рук оккупантов погиб один местный житель поселка Кураховка, также трое людей пострадали. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 18 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Кураховке», — написал он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 3 человека в области получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2001 человек, 5043 — получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в ночь на среду, 19 июня, российские БПЛА атаковали Львов. Один человек пострадал.