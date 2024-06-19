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На Донеччині за добу від російських обстрілів загинула одна людина, троє поранені

19 червня 2024, 09:59

На Донеччині за добу від російських обстрілів загинула одна людина, троє поранені

Окупаційні війська РФ минулої доби обстріляли Донецьку область. Від рук окупантів загинув один житель селища Курахівка, також троє людей постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За 18 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Курахівці», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 3 людей дістали поранення.

З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2001 людина, 5043 поранені. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Раніше ми писали, що в ніч проти середи, 19 червня, російські БПЛА атакували Львів. Одна людина постраждала.

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