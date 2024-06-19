Установлена личность украинского военного, которого обезглавили российские оккупанты на Донетчине

В прокуратуре установили личность военного, которого убили российские военные. Фото: Андрей Костин

Установлена личность погибшего украинского военнослужащего, которого жестоко убили российские оккупанты. Кроме того, украинской стороне известны имена российских командиров, отдавшие приказ обезглавить военного. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.



«Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных», — отметил он.



Костин отметил, что удалось идентифицировать российских командиров, потенциально ответственных за обезглавливание украинского военного. Сейчас осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации.



«Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали — это государственная политика страны-террориста России», — резюмировал Костин.



Ранее мы писали, что украинского бойца обезглавили в Донецкой области.