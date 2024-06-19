Встановлено особу українського військового, якого обезголовили російські окупанти на Донеччині

У прокуратурі встановили особу військового, якого вбили російські військові. Фото: Андрій Костін

Встановлено особу загиблого українського військовослужбовця, якого жорстоко вбили російські окупанти. Крім того, українській стороні відомі імена російських командирів, які наказали обезголовити військового. Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін.



«Зараз ми не можемо назвати його ім'я, адже продовжуються процедури для остаточного підтвердження його даних», — зазначив генпрокурор.



Костін також додав, що вдалося ідентифікувати російських командирів, які потенційно відповідають за обезголовлення українського військового. Наразі здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.



«Цей факт є ще одним підтвердженням, що цілковита зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-терориста Росії», — резюмував Костін.



Раніше ми писали, що українського бійця обезголовили в Донецькій області.