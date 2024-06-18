На Донетчине оккупанты обезглавили украинского военного: приказ отдали российские командиры

Обезглавленный украинский военный на Донетчине. Фото: Офис генпрокурора Украины

Российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а убить их с бесчеловечной жестокостью – путем обезглавления. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, украинского бойца обезглавили в Донецкой области.

«Это ужасное варварство, которому не место в 21 веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, совершенные агрессором – не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск. Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста», – заявил Костин.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины, в ходе аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.

Напомним, что на Донетчине украинский военный взял в плен четырех российских оккупантов.