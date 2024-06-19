В оккупированном Донецке ни один из 120 водоемов не пригоден для купания

На территории захваченного Донецка расположено 120 водных объектов. Об этом заявил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.

По его словам, ни один из них не пригоден для купания.

«Однако 18 водоемов города стихийно используются местным населением как основные места массового отдыха в летний период. Большинство из них – отстойники шахтных вод, поэтому для купания не пригодны. «Донецким центром гигиены и эпидемиологии» был проведен лабораторный анализ проб воды. Оказалось, что по химическим показателям в 97,6% случаев вода не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, по бактериологическим показателям обнаружены отклонения», – сказал Кулемзин.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе группировка «ДНР» запретила купаться во всех водоемах, в том числе в Азовском море.