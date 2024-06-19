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В окупованому Донецьку жодна зі 120 водойм не придатна для купання

19 червня 2024, 20:52

В окупованому Донецьку жодна зі 120 водойм не придатна для купання

На території захопленого Донецька розташовано 120 водних об'єктів. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.

За його словами, жоден із них не придатний для купання.

«Однак 18 водойм міста стихійно використовуються місцевим населенням як основні місця масового відпочинку в літній період. Більшість із них – відстійники шахтних вод, тому для купання не придатні. «Донецьким центром гігієни та епідеміології» було проведено лабораторний аналіз проб води. Виявилося, що за хімічними показниками у 97,6% випадків вода не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, за бактеріологічними показниками виявлено відхилення», – сказав Кулемзін.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі угруповання «ДНР» заборонило купатися у всіх водоймах, зокрема в Азовському морі.

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