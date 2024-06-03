Жителям оккупированного Мариуполя запретили купаться в водоемах и Азовском море

В оккупированном Мариуполе группировка «ДНР» запретила купаться во всех водоемах.



Такое «постановление» выдала оккупационная администрация города.



Указано, что запрет связан с «со сложностями, связанными с обеспечением безопасности людей».



Также запрещено купаться в Азовском море. «ДНР» заявила, что будет обследовать акваторию, однако не указано, что именно водолазы будут искать. Не исключено, что запрет связан, в том числе с заминированным акватории моря.



Водоемы же непригодны для купания по санитарным нормам.