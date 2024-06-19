В РФ суд вынес «приговоры» обвиняемым в убийстве «Моторолы» и покушении на Захарченко: главный фигурант заявил о пытках

Обвиняемые в убийстве «Моторолы» и покушении на Захарченко во время заседания суда. Фото: ТАСС

19 июня Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговоры по уголовному делу в отношении граждан Украины Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко и Артем Ена. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

В суде «установили», что Погорелов и Чурилов якобы «с июня 2016 года до задержания в 2017 году участвовали в террористическом сообществе, созданном СБУ для осуществления террористической деятельности» на оккупированной территории Донецкой области.

«До вступления в него Погорелов в 2014 году сначала сам, а затем со своим знакомым Тимошенко выполнял задания СБУ, собирая и передавая сведения о военных объектах для использования против безопасности «ДНР». В апреле 2015 года Погорелов на полигоне в Киеве обучился правилам обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами», – заявили в российской Генпрокуратуре.

В октябре 2016 года Погорелов якобы участвовал в организации взрыва, в результате которого погибли командир батальона пророссийских боевиков «Спарта» Арсен «Моторола» Павлов и военнослужащий этого террористического подразделения Евгений Гадлия, установив взрывчатку в лифте по месту жительства первого.

«В декабре того же года Погорелов был участником подготовки взрыва с целью убийства заместителя командира войсковой части «ВС ДНР» Алексея Выдрина. Он установил взрывное устройство в месте предполагаемого появления потерпевшего в гостиничном комплексе. Пособничество в подготовке этого преступления оказал Ена, который сделал съемку помещений, необходимые замеры, а потом передал сведения куратору в СБУ», – заявили в ведомстве страны-агрессора.

Также с июня по август 2017 года Погорелов якобы участвовал в покушении на тогдашнего главу группировки «ДНР» Александра Захарченко. Для этого он якобы предоставил сведения о его маршрутах и установил взрывное устройство в месте предполагаемого появления. Покушения на Выдрина и Захарченко якобы предотвратили.

«Чурилов способствовал участникам террористического сообщества в совершении 24 июня 2016 года подрыва Арсена Павлова, наблюдая за его охраной. В тот раз Павлов не пострадал. В июле 2016 года Чурилов стал пособником организации взрыва, в результате которого погибли командир войсковой части корпуса «Народной милиции ЛНР» Александр «Заря» Колосов и неустановленный военнослужащий, еще один военный был тяжело ранен», – заявили в Генпрокуратуре РФ.

Суд приговорил Погорелова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ена, Чурилов и Тимошенко приговорены к 17, 13 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как пишет российское оппозиционное издание SOTA, Погорелов в последнем слове перед оглашением приговора детально описал пытки ради признания в убийстве «Моторолы». По словам Погорелова, описанные им события относятся к 2018 году, а пытали его сотрудники так называемого «Управления по борьбе с организованной преступностью ДНР» под руководством человека по фамилии Захаров.

«Прикрепили провод к пенису, кутикулам, мизинцу. Так били током еще долго. Я терял сознание – откачивали. В перерывах от тока избивали по всему телу. Вставили в анус стержень, второй – вокруг пениса. Захаров требовал, чтобы я согласился повесить на себя убийство Павлова. Мне смочили мочки ушей. Я понял: будут бить током в головной мозг. Вы не представляете, какая это адская боль. Мышцы лица сжимает, чувствуешь, как плавится твой мозг. Делали короткие перерывы, пытали дальше, постоянно избивали. Все тело было – сплошная боль. Не знаю, как объяснить, но я чувствовал, что умираю. После тяжелейшей боли я почувствовал облегчение. Я крикнул им: «Я умираю». Потом ничего не помню. Меня откачали, дали перерыв. А дальше жарили мне головной мозг – и я не выдержал. Сказал, что подпишу все, что им надо», – отметил Погорелов.

Боевик Арсен Павлов родом из России. На Донбассе он возглавлял незаконное вооруженное формирование «Спарта». Погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка, в котором он проживал. Фейковая «ДНР» обвинила в убийстве «Моторолы» украинских диверсантов. В свою очередь украинская сторона причастность к убийству отрицает.

Напомним, что Александра Погорелова также обвиняют в убийстве Александра Захарченко, который погиб 1 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в оккупированном Донецке.