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У РФ суд оголосив «вироки» обвинуваченим у вбивстві «Мотороли» та замаху на Захарченка: головний фігурант заявив про тортури

19 червня 2024, 22:24

У РФ суд оголосив «вироки» обвинуваченим у вбивстві «Мотороли» та замаху на Захарченка: головний фігурант заявив про тортури

Обвинувачені у вбивстві «Мотороли» та замаху на Захарченка під час засідання суду. Фото: ТАРС Обвинувачені у вбивстві «Мотороли» та замаху на Захарченка під час засідання суду. Фото: ТАРС

19 червня Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив вироки у кримінальній справі стосовно громадян України Олександра Погорєлова, Василя Чурилова, Олександра Тимошенко та Артем Єна. Про це повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури Росії.

У суді «встановили», що Погорєлов та Чурилов нібито «з червня 2016 року до затримання у 2017 році брали участь у терористичній спільноті, створеній СБУ для здійснення терористичної діяльності» на окупованій території Донецької області.

«До вступу до нього Погорєлов у 2014 році спочатку сам, а потім зі своїм знайомим Тимошенком виконував завдання СБУ, збираючи та передаючи відомості про військові об'єкти для використання проти безпеки «ДНР». У квітні 2015 року Погорєлов на полігоні в Києві навчився правил поводження зі зброєю, вибуховими пристроями та вибуховими речовинами», – заявили у російській Генпрокуратурі.

У жовтні 2016 року Погорєлов нібито брав участь в організації вибуху, внаслідок якого загинули командир батальйону проросійських бойовиків «Спарта» Арсен «Моторола» Павлов та військовослужбовець цього терористичного підрозділу Євген Гадлія, встановивши вибухівку у ліфті за місцем проживання першого.

«У грудні того ж року Погорєлов був учасником підготовки вибуху з метою вбивства заступника командира військової частини «ВС ДНР» Олексія Видріна. Він встановив вибуховий пристрій у місці передбачуваної появи потерпілого у готельному комплексі. Допомогу у підготовці цього злочину надав Єна, який зробив зйомку приміщень, необхідні заміри, а потім передав відомості куратору до СБУ», – заявили у відомстві країни-агресора.

Також з червня по серпень 2017 року Погорєлов нібито брав участь у замаху на тодішнього голови угруповання «ДНР» Олександра Захарченка. Для цього він нібито надав відомості про його маршрути та встановив вибуховий пристрій у місці передбачуваної появи. Замахам на Видріна та Захарченка нібито запобігли.

«Чурилов сприяв учасникам терористичної спільноти у скоєнні 24 червня 2016 року підриву Арсена Павлова, спостерігаючи за його охороною. Тоді Павлов не постраждав. У липні 2016 року Чурилов став посібником організації вибуху, внаслідок якого загинули командир військової частини корпусу «Народної міліції ЛНР» Олександр «Зоря» Колосов та невстановлений військовослужбовець, ще один військовий був тяжко поранений», – заявили у Генпрокуратурі РФ.

Погорєлова засудили до довічного позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму. Єну, Чурилова та Тимошенка засудили до 17, 13 та 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Як пише російське опозиційне видання SOTA, Погорєлов в останньому слові перед оголошенням вироку докладно описав тортури задля зізнання у вбивстві «Мотороли». За словами Погорєлова, описані ним події стосуються 2018 року, а катували його співробітники так званого «Управління боротьби з організованою злочинністю ДНР» під керівництвом людини на прізвище Захаров.

«Прикріпили провід до пеніса, кутикулів, мізинця. Так били струмом ще довго. Я непритомнів – відкачували. У перервах від струму били по всьому тілу. Вставили в анус стрижень, другий – навколо пеніса. Захаров вимагав, щоб я погодився повісити на себе убивство Павлова. Мені змочили мочки вух. Я зрозумів: будуть бити струмом у головний мозок. Ви не уявляєте, який це пекельний біль. М'язи обличчя стискає, відчуваєш, як плавиться твій мозок. Робили короткі перерви, катували далі, постійно били. Все тіло було – суцільний біль. Не знаю, як пояснити, але я відчував, що вмираю. Після тяжкого болю я відчув полегшення. Я крикнув їм: «Я вмираю». Потім нічого не пам'ятаю. Мене відкачали, дали перерву. А далі смажили мені головний мозок – і я не витримав. Сказав, що підпишу все, що їм потрібно», – зазначив Погорєлов.

Бойовик Арсен Павлов родом із Росії. На Донбасі він очолював незаконне збройне формування «Спарта». Загинув 16 жовтня 2016 року внаслідок вибуху в ліфті будинку в центрі Донецька, де він проживав. «ДНР» звинуватила у вбивстві «Мотороли» українських диверсантів. Своєю чергою українська сторона причетність до вбивства заперечує.

Нагадаємо, що Олександра Погорєлова також звинувачують у вбивстві Олександра Захарченка, який загинув 1 серпня 2018 року внаслідок вибуху у кафе «Сєпар» в окупованому Донецьку.

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