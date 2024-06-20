Армия РФ усилила обстрелы освобожденных населенных пунктов Луганщины. Сколько там остается людей

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

За последние три недели россияне усилили обстрелы освобожденных населенных пунктов Луганской области. Об этом в эфире телеканала «Суспільне» сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, там еще остаются 46 человек.

«На прошлой неделе четырех людей мы эвакуировали, к сожалению, только после гибели одной женщины, которая во время артиллерийского обстрела находилась возле своего двора», – рассказал начальник ЛОВА.

Лысогор отметил, что в эти населенные пункты доставляется гуманитарная помощь.

«Сейчас сложнее, потому что враг бьет непосредственно по логистическим путям, которые ведут к этим населенным пунктам», – отметил он.

Речь идет о селах Невское, Новолюбовка, Макеевка, Грековка, Новоегоровка, Надия, Андреевка и Мясожаровка.

Напомним, что 19 июня войска России ударили по Торецку, Зализному и Роскошному в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще двое – ранены.