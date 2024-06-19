Войска России ударили по Торецку, Зализному и Роскошному: один человек погиб, еще двое – ранены

19 июня в 08:00 российские войска из артиллерии обстреляли город Торецк Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в результате попадания снаряда по территории частного домовладения получила ранение 76-летняя женщина, которая находилась в доме.

«Ее госпитализировали в больницу с осколочным ранением и переломом. Кроме того, российская армия нанесла удары по поселку Роскошное. Предварительно, оккупанты обстреляли поселок управляемым реактивным снарядом с осколочно-фугасной боевой частью РСЗО «Торнадо-С». Во дворе дома погиб 63-летний мужчина. В 17:00 под прицел войск России попал город Зализное. На него враг сбросил авиабомбу. По предварительным данным, против мирного населения он применил КАБ-250. В зоне поражения оказалась 38-летняя местная жительница, получившая осколочные ранения», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Медведева отметила, что в этих населенных пунктах повреждены частные дома, автомобиль и линии электросети.

Напомним, что 18 июня российская армия обстреляла город Часов Яр, поселки Кураховка и Заречное в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще трое – получили ранения.