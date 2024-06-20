Армія РФ посилила обстріл звільнених населених пунктів Луганщини, де досі залишаються мирні жителі

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

За останні три тижні росіяни посилили обстріли звільнених населених пунктів Луганської області. Про це в ефірі телеканалу «Суспільне» повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Йдеться про села Невське, Новолюбівка, Макіївка, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та М'ясожарівка.

За словами Лисогора, у цих звільнених селах на Луганщині ще залишаються 46 цивільних.

«Минулого тижня чотирьох людей ми евакуювали, на жаль, лише після загибелі однієї жінки, яка під час артилерійського обстрілу була біля свого двору», – розповів начальник Луганської ОВА.

Лисогор зазначив, що до цих населених пунктів доставляється гуманітарна допомога.

«Зараз складніше, тому що ворог б'є безпосередньо по логістичних шляхах, які ведуть до цих населених пунктів», – зазначив він.

Нагадаємо, що 19 червня війська Росії вдарили по Торецьку, Залізному та Розкішному в Донецькій області – одна людина загинула, двоє поранені.