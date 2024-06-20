Пограничники отбили атаку на Северском направлении: семь оккупантов погибли

Пограничники отбили штурм россиян на Северском направлении. Фото: скрин с видео

Украинские военнослужащие на Северском направлении отразили штурм армии РФ. В итоге, семь российских оккупантов погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



Как отмечается, бронегруппа ВС РФ при поддержке танка и 2 боевых машин пехоты двигалась в сторону украинских позиций. Противотанкисты пограничной бригады «Месть» расчетом ПТРК «Корсар» уничтожили 2 вражеских боевые машины пехоты (БМП), а подразделение Вооруженных сил подбило танк оккупантов.



«Атака врага отбита, 7 оккупантов ликвидированы, 1 — получил тяжелые ранения», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что впервые за период полномасштабного вторжения украинские бойцы захватили так называемый «танк-сарай» вместе с его экипажем.