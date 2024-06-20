Прикордонники відбили атаку на Сіверському напрямку: семеро окупантів загинули

Прикордонники відбили штурм росіян на Сіверському напрямку. Фото: скрін з відео

Українські військовослужбовці на Сіверському напрямку відбили штурм армії РФ. У результаті семеро російських окупантів загинули. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



Як зазначається, бронегрупа ЗС РФ за підтримки танка та 2 бойових машин піхоти рухалася у бік українських позицій. Протитанкісти прикордонної бригади «Помста» розрахунком ПТРК «Корсар» знищили дві ворожі бойові машини піхоти (БМП), а підрозділ Збройних сил підбив танк окупантів.



«Атаку ворога відбито, 7 окупантів ліквідовано, 1 — зазнав тяжких поранень», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що вперше за період повномасштабного вторгнення українські бійці захопили «танк-сарай» разом з його екіпажем.