Под оккупированным Донецком беспилотник атаковал советника Пушилина: он ранен

Раненый советник Пушилина Ян Гагин. Фото: «ТАСС»

Советник главы группировка «ДНР» Дениса Пушилина Ян Гагин получил осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника вблизи поселка Еленовка под оккупированным Донецком. Об этом рассказал сам Гагин в комментарии прокремлевскому агентству «ТАСС».

По его словам, «вместе с коллегой они находились в районе Еленовки и остановились, чтобы подкачать колесо».

«Зная, что могут работать дроны заехали под деревья. Нас засек дрон. Какое-то время он кружил над нами, затем атаковал сбросом. У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра. У меня – осколочные ранения лица и плеча, ссадины. Нам зашили раны и оставили на госпитализации», – заявил Гагин.

Напомним, что в РФ суд вынес «приговоры» обвиняемым в убийстве боевика «Моторолы» и покушении на экс-главу группировки «ДНР» Александра Захарченко. Главный фигурант в последнем слове перед вынесением «приговора» заявил о пытках.