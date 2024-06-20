Під окупованим Донецьком безпілотник атакував радника Пушиліна

Поранений радник Пушиліна Ян Гагін. Фото: ТАCС

Радник голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна Ян Гагін зазнав осколкових поранень внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника поблизу селища Оленівка під окупованим Донецьком. Про це розповів сам Гагін у коментарі прокремлівському агентству ТАCC.

За словами Гагіна, разом із колегою він перебував неподалік Оленівки, зупинилися, щоб підкачати колесо автомобіля.

«Знаючи, що можуть працювати дрони, заїхали під дерева. Нас засік дрон. Якийсь час він кружляв над нами, потім атакував скиданням. У товариша множинні осколкові поранення голови, обличчя, руки та стегна. У мене – осколкові поранення обличчя та плеча, садна. Нам зашили рани та госпіталізували», – заявив Гагін.

Нагадаємо, що у РФ суд оголосив «вироки» обвинуваченим у вбивстві бойовика «Мотороли» та замаху на ексглаву угруповання «ДНР» Олександра Захарченка. Головний фігурант в останньому слові перед винесенням «вироку» заявив про тортури.