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СМИ получили перехват разговора российских оккупантов перед тем, как они обезглавили украинского военного

20 июня 2024, 22:13

СМИ получили перехват разговора российских оккупантов перед тем, как они обезглавили украинского военного

Российский командир отдал подчиненным военнослужащим приказ обезглавить украинского защитника в Донецкой области.  

«Украинская правда» опубликовала аудиозапись перехвата разговора российских военных. 

По данным издания, 17 июня возле Старомайорского Волновахского района  представители одного из подразделений оккупационных войск РФ отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих ВСУ, а обезглавливать их.

На аудио слышно, как российский военный, используя нецензурную лексику, требует от подчиненных отрезать украинскому военному голову и насадить на кол и выставить при заходе в населенный пункт для запугивания других украинских бойцов.

«Все забрать, документы, деньги, на...й. Золото, бриллианты, зубы выковырять, голову отрезать и мне принести», — заявил командир.



Ранее сообщалось, что о время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что личность военного, которого обезглавили оккупанты, установлена. Также идентифицированы российские командиры, ответственные за военное преступление.

 

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