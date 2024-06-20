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ЗМІ отримали перехоплення розмови російських окупантів перед тим, як вони обезголовили українського військового

20 червня 2024, 22:13

ЗМІ отримали перехоплення розмови російських окупантів перед тим, як вони обезголовили українського військового

Російський командир наказав підлеглим військовослужбовцям обезголовити українського захисника в Донецькій області.

«Українська правда» опублікувала аудіозапис перехоплення розмови російських військових.

 За інформацією видання, 17 червня біля Старомайорського Волноваського району представники одного з підрозділів окупаційних військ РФ наказали підлеглим не брати в полон військовослужбовців ЗСУ, а обезголовлювати їх.

На аудіо чути, як російський військовий, вдаючись до нецензурної лексики, вимагає від підлеглих відрізати українському військовому голову, насадити на кілок і виставити перед в'їздом до населеного пункту для залякування інших українських бійців.

«Все забрати, документи, гроші, най. Золото, діаманти, зуби виколупати, голову відрізати і мені принести», — заявив командир.

Раніше повідомлялося, що під час проведення аеророзвідки на одній із бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. У ньому була відрізана голова українського захисника.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що особу військового, якого обезголовили окупанти, встановлено. Також ідентифіковано російських командирів, відповідальних за воєнний злочин.

 

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